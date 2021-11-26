Экс-полицейскому в Екатеринбурге дали четыре года за кражу 1,5 млн рублей из бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд Екатеринбурга вынес приговоры бывшему руководителю подразделения управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу и его пособнику по делу о мошенничестве, сообщили в пятницу в Центральном МСУ на транспорте СК России.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"). Свердловский областной суд приговорил исполнителя преступления к четырем годам лишения свободы. Пособнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в период с 2002 по 2016 год, занимая различные руководящие должности в органах внутренних дел, использовал свое служебное положение и похитил 1,5 млн рублей бюджетных средств. Содействие ему оказал бывший сотрудник, подписывавший документы, на основании которых выделялись деньги. Приговор не вступил в законную силу.