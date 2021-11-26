Красноярского полицейского обвиняют по делу об избиении и пытках задержанного

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским 42-летнего мужчины. Сотрудник полиции нанес задержанному 40 ударов электрошокером, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 42-летнему жителю города Лесосибирска. <…> Оперуполномоченный, действуя с превышением должностных полномочий, нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, оперуполномоченный и участковый из Канска приехали на служебном автомобиле в Лесосибирск по месту проживания мужчины, подозреваемого в краже. Во время доставки задержанного в Канск оперуполномоченный избил его и применил к нему электрошокер. Сейчас полицейский задержан, ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Участковый в настоящее время проходит по данному делу как свидетель.

Позднее с Следственном комитете сообщили журналистам, что полицейский взят под стражу сроком на два месяца.

Между тем в региональном главке МВД сообщили журналистам, что в отношении обоих полицейских проводят проверку. В случае, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.