Под Белгородом у местных жителей изъяли арсенал времен войны и 5,5 кг тротила

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота у местных жителей Белгородской области арсенал времен Великой Отечественной войны, более 5,5 кг тротила, около 700 г бездымного пороха и свыше 300 патронов. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько лет назад местный житель во время раскопок нашел, предположительно, винтовку Мосина. Вместе со старшим братом он отреставрировал ее, заменив затвор и приклад, а также поставив кронштейн под оптический прицел. В 2021 году мужчина решил сбыть находку. Полицейские узнали об этом и изъяли винтовку. При проведении исследования подтвердилось, что оружие является огнестрельным, времен Великой Отечественной войны и пригодно для стрельбы.

"В ходе обысков по месту жительства братьев, в селе Ястребово Белгородской области, сотрудники полиции обнаружили пригодные для стрельбы боевыми патронами однозарядную винтовку ТОЗ-8 и обрез, более 5,5 кг тротила и около 700 граммов бездымного пороха", - сказала Волк.

Выяснилось, что старший из братьев также занимался раскопками и собирал военные трофеи. "В коллекцию входили предметы, конструктивно схожие с охолощенными ручным пулеметом Калашникова и пистолетом-пулеметом Шпагина, пневматическая винтовка, более 300 патронов, корпуса от гранат, мин и бронебойных снарядов, части огнестрельного оружия и взрыватели, которые направлены на экспертизу", - отметила представитель МВД, добавив, что также у мужчины изъяли более 500 граммов марихуаны.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждены уголовные дела (по ст. 222, ст. 222.1 и 228 УК РФ). В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.