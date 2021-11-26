Суд арестовал бывшего спортивного директора ФК "Тамбов" Худякова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель суда Ольга Никулина.

"Удовлетворено [ходатайство об аресте] до 23 января включительно", - сказала она.

Павла Худякова задержали оперативные сотрудники полиции в Московском регионе 24 ноября, после чего доставили в Тамбов, где в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов", который при нем дебютировал в чемпионате Российской премьер-лиги в сезоне 2019-2020 годов и занял 14-е место. Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года задержали и арестовали бывшего гендиректора клуба Ольгу Коновалову. В ее отношении возбудили уголовного дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

В январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. Весной в клубе ввели первую процедуру банкротства - наблюдение. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников.