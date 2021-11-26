Полиция задержала мужчину, угрожавшего сжечь главу штаба при новосибирском Минобразования

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал расправой руководительнице оперативного штаба при Министерстве образования Новосибирской области Оксане Василенко. Сейчас он передан медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Заявление по данному факту принято, личность гражданина была установлена, он был передан полицейскими медицинским работникам", - сказала собеседница агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее интернет-издание "НГС. Новосибирск" сообщило о мужчине, который угрожал сжечь заживо Василенко и расправиться с ее семьей. Как рассказала женщина изданию, угрозы в ее адрес стали поступать после того, как она отказалась размещать посты мужчины в образовательном паблике из-за несоответствия тематике.