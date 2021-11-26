В пробах заболевших детей в Элисте обнаружили вирусы свиного и гонконгского гриппа

ТАСС, 26 ноября. Специалисты Калмыкии выявили вирусы гриппа А (свиной) и A (H3N2) (гонконгский) в пробах заболевших детей в Элисте, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия определило причину подъема заболеваемости ОРВИ среди детей в Элисте. В течение 25 ноября ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" исследовал более 200 проб от больных детей, из них в 79 пробах определен РНК вирус гриппа А, большинство проб относятся к гриппу A (H3N2)", - говорится в сообщении.

В регионе по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой продолжают работу эксперты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что все массовые мероприятия, в том числе спортивные, запрещены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе, находящемся в непосредственной близости, в связи с массовым заболеванием детей острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Постановление об ограничительных мероприятиях подписал главный государственный санитарный врач по республике Джангар Санджиев.