Генпрокуратура проверит Сибирское управление Ростехнадзора после трагедии на Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура проверит Сибирское управление Ростехнадзора в связи с гибелью рабочих на шахте "Листвяжная" на Кузбассе. Об этом сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

"В связи с принятым генеральным прокурором России Игорем Красновым решением о проведении масштабных проверок соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, занимающихся добычей угля и руды, в связи с событиями на шахте "Листвяжная", прокурорами отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу организована и начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, прокуроры дадут оценку полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа, при наличии оснований будут подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле в Генпрокуратуре.