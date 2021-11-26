Найденного на "Листвяжной" горноспасателя поместили в реанимацию

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Спасенный из шахты "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам в пятницу заместитель главного врача Центра охраны здоровья шахтеров Кузбасса Александр Агаларян.

"Один из горноспасателей доставлен после того, как был найден живым. У него состояние [оценивается] как тяжелое, он находится он в отделении реанимации. Предварительно выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание, токсикоз первой степени. Он ничего не помнит, дважды терял сознание. Как он вышел - пока объяснить не может, может быть, это связано с шоком", - сказал он.

Агаларян добавил, что медиками проведены все необходимые исследования, сейчас мужчина находится в сознании. По словам врача, у всех остальных госпитализированных наблюдается положительная динамика.

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил ТАСС, что обнаруженный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем Александром Заковряшиным, пропавшим во время поисково-спасательной операции. Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России, Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда, он занимался оказанием медицинской помощи пострадавшим. Спасатель провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и запросить помощь. В пресс-службе администрации Кузбасса добавили, что мужчине 51 год, на службе он с 2011 года.