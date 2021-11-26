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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

В администрации шахты "Листвяжная" опровергли факт второго взрыва

Некоторые СМИ ранее сообщили, что горноспасатели погибли от второго взрыва метана

ТАСС, 26 ноября. Второго взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, о котором сообщали СМИ, не было. Об этом ТАСС сообщили в администрации шахты.

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"Второго взрыва, от которого якобы погибли горноспасатели, не было. У них нет баротравм, они погибли от отравления окисью углерода", - сказал собеседник агентства. 

Ранее некоторые СМИ по ссылкой на источник сообщили, что горноспасатели погибли от второго взрыва метана.

Этот факт в четверг опроверг и прибывший на место ЧП врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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