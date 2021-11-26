В ДТП из-за выбежавшего на трассу под Костромой лося погибли три человека

КОСТРОМА, 26 ноября. /ТАСС/. Лось выбежал на трассу Р-132 "Золотое кольцо" под Костромой, в результате чего произошло ДТП с двумя автомобилями. Три человека погибли на месте аварии, один мужчина госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В Костромском районе на автодороге Р-132 "Золотое кольцо" водитель автомобиля Toyota Hilux совершил наезд на лося, переходившего проезжую часть. Животное отбросило на микроавтобус "Луидор", который двигался во встречном направлении. В результате водитель микроавтобуса и две пассажирки погибли на месте ДТП, еще один пассажир был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что водитель автомобиля Toyota Hilux не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.