Чуприян: пробы воздуха в шахте "Листвяжная" показывают, что ситуация будет хуже

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация на шахте "Листвяжная" в Кузбассе после аварии будет ухудшаться, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Только что вышли все отделения и они принесли пробы. Эти пробы сейчас обрабатываются, и первичные данные показывают, нами предполагается, что будет хуже ситуация", - сказал он.

При этом Чуприян не исключил, что уже завтра ситуация может улучшиться.

Работа с последствиями

Врио главы МЧС сообщил, что одна из главных задач после взрыва на шахте - это поднять тела погибших.

"Мы сегодня общались с семьями погибших. Это тяжелейшее мероприятие - отвечать на эти вопросы, не потому что мы не знаем, а потому что все подпитаны надеждой, что что-то еще можно сделать. И одна из главных просьб - это все-таки поднять тела наверх. Поэтому эта задача стоит перед нами и мы это осознаем и будем стараться все это выполнить", - сказал он.

Чуприян заявил, что буровая машина доставлена на шахту, с ее помощью в ближайшее время начнется бурение на месте взрыва.

"На шахту доставлена буровая машина, и буквально через считанные часы мы будем бурить до самой нижней отметки, для того, чтобы туда подавать инертную пену. Это все, что связано непосредственно с лавой, и там, где вынимались порода и грунт, там, где произошел взрыв. <...> Туда не только инертные газы будут подаваться, но и охлаждение самого участка, что чрезвычайно важно", - сказал врио главы ведомства.

Кроме того, планируется довести содержание метана в шахте до 20%. В таком случае не будет опасности взрыва, что позволит обезопасить спасателей. Всего в операции на шахте задействовано 32 отделения горноспасателей - 215 человек.

Также Чуприян сообщил, что хлопок в шахте произошел во время пересменки. "Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошел внутри шахты во время переменки", - сказал он.

Сейчас в шахте спасателей нет. "Они вышли на поверхность, выполнив свою задачу за день. Она заключалась в сокращении притока воздуха, изучении состояния металлоконструкций и взятии проб воздуха", - рассказал Чуприян.

Состояние пострадавших

По словам Чуприяна, пострадавшие горноспасатели хотят быстрее вернуться в строй.

"Я с группой коллег посещал в больнице шахтеров, и в том числе подходил к своим сотрудникам, спасателям. Я задал вопрос: "Желание служить дальнейшее есть?" - Есть. И он ответил, что "вернусь в строй как можно быстрее и будем работать во имя жизни", - сказал он.

Чуприян подтвердил информацию о 51 погибшем. "Количество погибших уменьшилось на одного человека. В настоящий момент мы считаем, что (погиб) 51 человек: 46 шахтеров и 5 горноспасателей МЧС России", - сказал он.

Чуприян вновь отметил, что спасатели будут бороться за живучесть шахты. "Наши подразделения отсюда не уйдут. Более того в планах есть бороться за выживаемость самой шахты. Она важна для этого города, вообще для Кузбасса чрезвычайно важна. Вместе с остальными службами будем предпринимать все силы, чтобы шахту спасти", - сказал врио главы МЧС.