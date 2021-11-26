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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Чуприян: пробы воздуха в шахте "Листвяжная" показывают, что ситуация будет хуже

Также глава врио МЧС сообщил, что хлопок произошел внутри шахты во время пересменки
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Максим Киселев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация на шахте "Листвяжная" в Кузбассе после аварии будет ухудшаться, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"Только что вышли все отделения и они принесли пробы. Эти пробы сейчас обрабатываются, и первичные данные показывают, нами предполагается, что будет хуже ситуация", - сказал он.

При этом Чуприян не исключил, что уже завтра ситуация может улучшиться.

Работа с последствиями

Врио главы МЧС сообщил, что одна из главных задач после взрыва на шахте - это поднять тела погибших. 

"Мы сегодня общались с семьями погибших. Это тяжелейшее мероприятие - отвечать на эти вопросы, не потому что мы не знаем, а потому что все подпитаны надеждой, что что-то еще можно сделать. И одна из главных просьб - это все-таки поднять тела наверх. Поэтому эта задача стоит перед нами и мы это осознаем и будем стараться все это выполнить", - сказал он.

Чуприян заявил, что буровая машина доставлена на шахту, с ее помощью в ближайшее время начнется бурение на месте взрыва.

"На шахту доставлена буровая машина, и буквально через считанные часы мы будем бурить до самой нижней отметки, для того, чтобы туда подавать инертную пену. Это все, что связано непосредственно с лавой, и там, где вынимались порода и грунт, там, где произошел взрыв. <...> Туда не только инертные газы будут подаваться, но и охлаждение самого участка, что чрезвычайно важно", - сказал врио главы ведомства.

Кроме того, планируется довести содержание метана в шахте до 20%. В таком случае не будет опасности взрыва, что позволит обезопасить спасателей. Всего в операции на шахте задействовано 32 отделения горноспасателей - 215 человек.

Также Чуприян сообщил, что хлопок в шахте произошел во время пересменки. "Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошел внутри шахты во время переменки", - сказал он.

Сейчас в шахте спасателей нет. "Они вышли на поверхность, выполнив свою задачу за день. Она заключалась в сокращении притока воздуха, изучении состояния металлоконструкций и взятии проб воздуха", - рассказал Чуприян.

Состояние пострадавших

По словам Чуприяна, пострадавшие горноспасатели хотят быстрее вернуться в строй.

"Я с группой коллег посещал в больнице шахтеров, и в том числе подходил к своим сотрудникам, спасателям. Я задал вопрос: "Желание служить дальнейшее есть?" - Есть. И он ответил, что "вернусь в строй как можно быстрее и будем работать во имя жизни", - сказал он.

Чуприян подтвердил информацию о 51 погибшем. "Количество погибших уменьшилось на одного человека. В настоящий момент мы считаем, что (погиб) 51 человек: 46 шахтеров и 5 горноспасателей МЧС России", - сказал он.

Чуприян вновь отметил, что спасатели будут бороться за живучесть шахты. "Наши подразделения отсюда не уйдут. Более того в планах есть бороться за выживаемость самой шахты. Она важна для этого города, вообще для Кузбасса чрезвычайно важна. Вместе с остальными службами будем предпринимать все силы, чтобы шахту спасти", - сказал врио главы МЧС.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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