Песков заявил, что Путин получает всю информацию о трагедии в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает всю необходимую информацию о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, ему доложено в том числе о гибели шахтеров и обнаружении живым одного из спасателей. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Президент Путин, собственно, до поздней ночи [вчера находился] и сегодня находится в постоянном контакте с [Сергеем] Цивилевым, губернатором [Кузбасса]. Он получает всю информацию. Получил также президент и печальную информацию о том, что шахтеры, которые [находились] внизу, погибли. И радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин "присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью шахтеров".

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.