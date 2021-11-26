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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Песков заявил, что Путин получает всю информацию о трагедии в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает всю необходимую информацию о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, ему доложено в том числе о гибели шахтеров и обнаружении живым одного из спасателей. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент Путин, собственно, до поздней ночи [вчера находился] и сегодня находится в постоянном контакте с [Сергеем] Цивилевым, губернатором [Кузбасса]. Он получает всю информацию. Получил также президент и печальную информацию о том, что шахтеры, которые [находились] внизу, погибли. И радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин "присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью шахтеров".

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧП на шахте "Листвяжная"
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