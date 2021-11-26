Следователи ходатайствуют об аресте руководителей ОТБ-1 Саратова по делу о пытках

ТАСС, 26 ноября. Следователи обратились в Волжский районный суд Саратова с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области и начальнику отдела безопасности учреждения по делу о пытках, сообщается на сайте суда.

"Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации обратилось в Волжский районный суд г. Саратов с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику ФКУ ОТБ-1 Гаценко П. А. и начальнику отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцеву С. В. Органами предварительного следствия Гаценко П. А. и Мальцев С. В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Соучастие в насильственных действиях сексуального характера")", - сказано в сообщении.

Ходатайство, как уточняется в сообщении, будет рассмотрено в пятницу в закрытых судебных заседаниях.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту программистом Сергеем Савельевым. Он заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонию на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями, таким образом он получил доступ к видеоархивам. В отношении Савельева возбуждено дело по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), 23 октября МВД России объявило его в федеральный розыск. В конце октября Савельев был заочно арестован на два месяца, но суд кассационной инстанции отменил решение районного суда о заочном аресте.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова, по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по изнасилованию, вымогательству, превышении должностных полномочий, ряду лиц уже предъявлены обвинения.