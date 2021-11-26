{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Погоня со стрельбой полицейских за нарушителем произошла на МКАД

По данным правоохранительных органов, нарушитель задел несколько автомобилей, один из которых загорелся

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС в ходе погони задержали на МКАД водителя BMW, который пытался скрыться после законного требования полиции остановиться, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в районе 30-го км МКАД. Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, нарушитель задел несколько автомобилей, один из которых загорелся. "В настоящее время водитель иномарки задержан", - добавил источника.

На месте сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
Россия
ЧП на шахте "Листвяжная"
Выявленные нарекания к безопасности шахт в Кузбассе не требуют приостановки предприятий
По словам замгенпрокурора России Дмитрия Демешина, проверка не выявила серьезных нарушений
Читать полностью