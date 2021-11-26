Погоня со стрельбой полицейских за нарушителем произошла на МКАД

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС в ходе погони задержали на МКАД водителя BMW, который пытался скрыться после законного требования полиции остановиться, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в районе 30-го км МКАД. Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, нарушитель задел несколько автомобилей, один из которых загорелся. "В настоящее время водитель иномарки задержан", - добавил источника.

На месте сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.