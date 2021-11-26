Выявленные нарекания к безопасности шахт в Кузбассе не требуют приостановки предприятий

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Нарекания к соблюдению требований промышленной безопасности, выявленные на угольных предприятиях Кузбасса при проведении проверок после трагедии на шахте "Листвяжная", не носят критического характера и не требуют немедленной приостановки работы. Однако по каждому из них примут меры, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

"Мы сейчас провели прием шахтеров с разных шахт Кузбасса. Основные вопросы, которые интересовали нас, промышленная безопасность на других объектах. Действительно, выражен был ряд нареканий, претензий, но я откровенно скажу, что они не носят характер кардинальных, которые бы повлекли за собой сейчас приостановки опасных промышленных объектов. Но каждое из замечаний мы отработаем", - сказал Демешин.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что в первые сутки после аварии на "Листвяжной" проверили шесть шахт, и выявили нарушения требований промышленной безопасности, связанные с их эксплуатацией. Всего по результатам первых проверок возбудили 28 административных дел, в том числе из-за неверного использования и содержания лифтов, подъемных платформ, эскалаторов, а также за нарушения требований охраны труда. Проверка прокуратуры продолжается. Также прокуроры и власти встречаются с работниками угольных предприятий.