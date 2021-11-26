Выживший спасатель оказывал помощь коллегам в шахте "Листвяжная"

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Горноспасатель-врач Александр Заковряшин, которого обнаружили живым на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сам спасал своих коллег во время работ по поиску работников предприятия. Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Горноспасатель-врач, который был обнаружен живым, сам спасал людей. И я в этом убедился, разговаривая со спасателями, которые сейчас проходят лечение в госпитале", - рассказал он.

По словам Чуприяна, они вспоминали Заковряшина как ушедшего человека, который сам спасал спасателей в шахте и оказывал им помощь. "Поэтому я уже несколько часов повторяю, что свершилось чудо. И спасатели нашли своего же спасателя. Такая мотивация в жизни - это некая ответственность перед ближним, поэтому спасая себя, он спасает другого", - сказал Чуприян.