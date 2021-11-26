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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Врач рассказал о состоянии найденного на шахте "Листвяжная" горноспасателя

По словам Антона Богданова, тот находится в нестабильном состоянии

ТАСС, 26 ноября. Состояние здоровья найденного на шахте "Листвяжная" горноспасателя пока нестабильно и оценивается как тяжелое, рассказал журналистам лечащий врач Антон Богданов.

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"Состояние пациента пока сохраняется тяжелое, пока нестабильное, пациент находится в стационаре в течение двух часов", - сказал он.

По словам Богданова, тяжесть состояния спасателя обусловлена переохлаждением и обезвоживанием, однако мужчина находится в сознании. Сам горноспасатель рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо. "Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал, буквально всего меня обследовали. Действительно, наша медицина на мировом уровне", - поделился мужчина.

 

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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