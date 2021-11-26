В машине уходившего от погони на МКАД водителя нашли около 6 кг наркотиков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Водитель BMW, задержанный в ходе погони со стрельбой на МКАД в Москве, ранен, в ходе осмотра его автомобиля обнаружено около 6 кг наркотического вещества. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе погони пострадал водитель BMW, у него ранение шеи. В настоящее время пострадавшего осматривают медики, ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники полиции в ходе осмотра машины задержанного обнаружили порядка 6 кг неизвестного вещества. По предварительным данным, речь идет о синтетических наркотиках, точно это будет установлено в ходе экспертизы", - сказал собеседник агентства.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании наркокурьера.

"Несколько часов назад на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги инспекторы ДПС остановили иномарку. В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа. Машина начала движение, совершая столкновения с другими транспортными средствами, одно из которых загорелось. В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан", - сказала она.

По словам Волк, на заднем сиденье БМВ обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. "Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", - добавила она. По данному факту будет принято процессуальное решение.

Днем в пятницу в районе 3-го км МКАД в Москве водитель BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. В ходе задержания применялось оружие. В настоящее время нарушитель задержан, во время погони повреждено не менее пяти машин, одна из них сгорела. Обстоятельства случившегося устанавливаются.