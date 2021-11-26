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ЧП на шахте "Листвяжная"

Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель назвал погибших героями

Александр Заковряшин добавил, что медработники уже связались с его семьей, однако сам он с супругой поговорить еще не успел

ТАСС, 26 ноября. Выбравшийся из шахты "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал журналистам, что считает настоящими героями погибших в результате ЧП горняков и спасателей.

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"В нашей работе всегда есть место форс-мажору, и наш отряд новокузнецкий понес невосполнимые потери в тот момент. В силу обстоятельств я оказался в подобной ситуации, но у меня все обошлось. Настоящие герои - те, кто погиб, а я боролся за жизнь. На моем месте каждый бы это делал, не вижу ничего удивительного в своих действиях", - рассказал мужчина.

Он пояснил, что очень благодарен встретившим его горноспасателям из Кемеровского горноспасательного отряда, а также медикам, которые оказывали ему первую помощь. Он добавил, что медработники уже связались с его семьей, однако сам он с супругой поговорить еще не успел, поскольку у него нет с собой телефона.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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