На Кубани мужчину подозревают в убийстве шестилетнего сына жены

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Тимашевска, которого подозревают в том, что он, по предварительным данным, задушил шестилетнего сына своей жены и пытался выдать его смерть за несчастный случай, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю в пятницу.

"По версии следствия, мужчина толкнул шестилетнего ребенка, отчего тот заплакал. Разозлившись из-за этого на мальчика, фигурант зажал рукой нос и рот мальчику, перекрыв доступ к кислороду, и удерживал до потери сознания. Обнаружив, что мальчик не подает признаков жизни, подозреваемый вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи. Желая отвести от себя подозрение, мужчина самостоятельно повез погибшего в больницу и сказал врачам, что ребенок упал с лестницы и ударился головой", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в Тимашевске, где 35-летний мужчина проживал в доме с женой, ее шестилетним сыном и совместным годовалым ребенком. Тот факт, что смерть мальчика носит насильственный характер, установили по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы, мужчина же пытался преподнести случившееся как несчастный случай, затем в ходе допроса он дал признательные показания, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве, следователи намерены ходатайствовать перед судом о взятии его под стражу на время предварительного следствия.