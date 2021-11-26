Суд арестовал экс-руководителя тюремной больницы Саратова по делу о пытках

ТАСС, 26 ноября. Волжский районный суд Саратова избрал в пятницу меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области и бывшему начальнику отдела безопасности учреждения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Сергея Мальцева и Павла Гаценко арестовали на один и тот же срок.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 25 января 2022 года включительно", - сказала собеседница агентства.

Материалы об избрании меры пресечения, как уточнили в суде, поступили в отношении начальника ФКУ ОТБ-1 Павла Гаценко и начальника отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Сергея Мальцева. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 , п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц"). В пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что они являются бывшими сотрудниками. Заседание в отношении Мальцева еще не было.