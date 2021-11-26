Часть пациентов ковидного госпиталя в Тюменской области эвакуировали из-за задымления

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Пациентов одного из этажей моноинфекционного госпиталя для лечения коронавируса в Тобольске в Тюменской области эвакуировали из-за задымления. Об этом журналистам сообщили в пятницу пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"В больнице Тобольска проводилась эвакуация. Несколько часов назад в моногоспитале на улице Красноармейской наблюдался перепад электричества, в результате которого вышел из строя один из датчиков температуры системы освещения, который спровоцировал перегрев светодиодной лампы. В результате этого лампа оплавилась, произошло задымление коридора, сработал датчик дыма и пожарная сигнализация. В соответствии с правилами противопожарной безопасности, пациенты одного этажа были немедленно эвакуированы", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, нуждавшихся в кислороде пациентов перевели в свободные палаты на других этажах, а тех, кто находился в среднетяжелом состоянии, перевезли в сопровождении медработников в моногоспиталь в 7а микрорайоне.

Сейчас на этаже моногоспиталя проводят уборку и проветривание. К ночи планируется восстановление работы отделения и возобновление приема пациентов в прежнем режиме.

За минувшие сутки зарегистрировано 324 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 79 613 случаев, выздоровели 61 956 человек, полный курс вакцинации прошли 738 983. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.