Уилан обвинил руководство мордовской колонии в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Осужденный на 16 лет за шпионаж американец Пол Уилан утверждает, что в мордовской колонии № 17 (ИК-17), где он содержится, процветает коррупция. Соответствующее заявление он сделал в телефонной беседе с семьей на День благодарения. Выдержки из нее предоставил ТАСС брат заключенного Дэвид.

"После того, как начальник колонии угрожал отомстить мне за намерение сообщить о многочисленных нарушениях российского закона и прав человека, он был арестован по обвинениям в коррупции. Один из старших сотрудников охраны, который сейчас отстранен от работы, ранее был подвергнут дисциплинарным взысканиям за его действия по отношению ко мне. Начальник тюрьмы был наказан за то, что пытался скрыть этот инцидент. Коррупция здесь не знает границ. Речь идет о воровстве, вымогательстве, мести, выдумывании дисциплинарных взысканий, запрете доступа адвоката и консульских сотрудников, препятствовании осуществлению законодательных процедур, подделке документов, дискриминации. В здании также водятся крысы. Я обратился к генеральному прокурору и Следственному комитету с просьбой провести расследование происходящих здесь на постоянной основе правонарушений", - приводит Дэвид Уилан слова своего брата.

19 ноября суд в Мордовии арестовал начальника исправительной колонии, где сидит Уилан, по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в октябре начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного. В ноябре сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы также выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключенными, которое допустили сотрудники колонии № 17 по отношению к Уилану.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.