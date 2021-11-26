Шахту "Листвяжная" в Кузбассе планируют восстановить после ликвидации последствий ЧС

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса рассчитывают, что шахта "Листвяжная", где произошел выброс метана и погиб 51 человек, будет восстановлена и возобновит работу после ликвидации последствий ЧС и завершения поисковой операции. Об этом журналистам сообщил губернатор Сергей Цивилев.

"Все без исключения [работники шахты, с которыми мы общались,] нам сказали, что хотят, чтобы шахта продолжала работать. Наша задача - заниматься поиском погибших и сделать так, чтобы потом возможно было шахту ввести [в эксплуатацию]", - сказал Цивилев.

По его словам, поисковая операция на шахте может продлиться до нескольких недель. "Я хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день или два, или три. Это будет и не неделю, это может быть и месяц. Более подробный план мы представим во вторник", - сказал Цивилев.

Он пояснил, что увеличение сроков связано с необходимостью обеспечить наибольшую безопасность для горноспасателей, которые займутся поиском и поднятием на поверхность тел погибших. Риск, связанный с подобными работами в текущей ситуации, губернатор назвал неоправданным. "Когда ты идешь поднимать тела погибших людей, наверное, это риск неоправданный. Когда ты идешь за живыми людьми и рискуешь - это риск оправданный", - сказал он.

Цивилев также пояснил, что на шахте проводится бурение скважины в районе эпицентра взрыва. Через нее под землю в ближайшее время начнут подавать жидкий азот для охлаждения выработок.

Шахте "Листвяжная" в 2021 году исполнилось 65 лет, на предприятии работают свыше 1,7 тыс. человек. На время простоя всем будет выплачиваться заработная плата.