Пятерым фигурантам дела об аварии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение пяти фигурантам уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе: директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), Винокурову и Семыкину - ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила Петренко.

Она отметила, что следствие будет ходатайствовать об аресте всех фигурантов.

По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке.

Инспекторы Винокуров и Семыкин без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.