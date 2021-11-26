Родственники погибших на шахте "Листвяжная" получат по 250 тыс. рублей от местных властей

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Родственники погибших получат по 250 тыс. рублей компенсаций от правительства Кузбасса и муниципалитетов. Материальная помощь от местных властей также будет оказана всем пострадавшим при аварии на шахте, сообщил журналистам губернатор Сергей Цивилев.

"Со стороны органов власти - правительства Кузбасса и муниципалитетов - будут следующие выплаты, к которым мы приступаем с понедельника. Выплаты будут по погибшим - 150 тыс. рублей от области и 100 тыс. рублей от района, итого 250 тыс. рублей. Тем, кто находится в больнице на лечении, будет [выплачено] по 100 тыс. от области, 50 тыс. рублей от района. Тем, кто находится на амбулаторном лечении, - 50 тыс. рублей от области и 25 тыс. рублей от района", - сказал Цивилев.

Глава региона также отметил, что выплаты из регионального и муниципального бюджетов планируется осуществить в полном объеме до 1 декабря. Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат компенсации от шахты и холдинговой компании СДС, в состав которой входит предприятие.