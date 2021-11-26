Два уголовных дела возбудили в КЧР после ликвидации двух вооруженных людей

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкесии о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия после ликвидации двух вооруженных бандитов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 26 ноября на горно-лесистом участке, расположенном на территории Карачаевского района, двое неустановленных лиц, посягая на жизнь сотрудников УФСБ России по КЧР, осуществлявших оперативно-разыскные мероприятия, открыли стрельбу по ним из неустановленного автоматического огнестрельного оружия. Однако не смогли достичь преступного результата, поскольку были ликвидированы ответным огнем на месте.

Как отмечается на сайте, дело для дальнейшего расследования передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел. Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов СК России по КЧР. Проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства, назначаются необходимые экспертизы.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Карачаево-Черкесии двух боевиков, планировавших террористические преступления. Введенный в пятницу утром режим контртеррористической операции был отменен.

Как отмечали в НАК, бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы. Как отметили в информационном центре НАК, после обнаружения боевиков руководителем УФСБ России по Карачаево-Черкесии вводился режим контртеррористической операции на территории, где их удалось блокировать.