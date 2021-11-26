В Петербурге по делу о присвоении 3 млрд рублей арестован бизнесмен Александр Ебралидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге отправил под стражу предпринимателя Александра Ебралидзе по подозрению в присвоении почти 3 млрд рублей. Деньги исчезли в 2016 году из кассы "Констанс-банка", где Ебралидзе был одним из основных акционеров, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ("Организация преступления"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - говорится в сообщении. Уточняется, что в СИЗО Ебралидзе будет находиться до 23 декабря.

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана предполагаемому сообщнику Ебралидзе, бывшему председателю правления "Констанс-банка" Эльдару Дыгову. По данным следствия, в период с 1 января 2014-го по 1 августа 2016 года Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранившихся в банке, на сумму 2,9 млрд рублей. Кроме того, следователь на суде сообщил, что Ебралидзе мог участвовать в организации заказных убийств, на что указывает изъятая электронная переписка. Отдельно было отмечено, что в прошлом бизнесмен отбывал наказание в местах лишения свободы и имеет обширные связи в криминальном мире.

Сам Ебралидзе своей вины не признает. Три его адвоката заявили, что ходатайство следствия об аресте основано только на показаниях Дыгова. Он, по их мнению, оговаривает Ебралидзе, чтобы уменьшить свою роль в преступлении.

Оба фигуранта были задержаны на днях сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ. Сообщалось, что Дыгов при проведении обыска у него дома попытался скрыться. Уголовное дело, по которому Ебралидзе и Дыгов проходят в качестве подозреваемых, было возбуждено в 2016 году по статье "Кража", в 2019 году следователи переквалифицировали его на статью "Растрата". Недостачу 2,9 млрд рублей в кассе "Констанс-банка" (сумма составила около 70% его активов) обнаружила инспекция ЦБ, в августе 2016 года у финансовой организации была отозвана лицензия за утрату капитала. Александр Ебралидзе был основателем "Констанс-банка" в 1993 году и одним из его основных владельцев (в 2016 году под его контролем находилось около 40% акций). Семья предпринимателей Дыговых, по данным СМИ, также контролировала часть акций (младший брат Эльдара Дыгова, Тимур, заведовал также хранилищем банка).

Среди активов Александра Ебралидзе - АО "Талион", через которое он владеет пятизвездочной гостиницей на реке Мойке в центре Петербурга, ООО "Стод", занимающееся деревообработкой в Торжке Тверской области, и ряд других компаний. Кроме того, Ебралидзе известен меценатской деятельностью и возглавляет им же созданный в 2009 году Всемирный конгресс народов Грузии. В мае 2009 года миллиардер заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.