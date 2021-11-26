Суд приговорил автора Telegram-канала "Устинов троллит" к 14 годам колонии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил автора Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" Александра Устинова к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Устинов Александр Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) а также преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде. Ранее прокурор требовал для Устинова 16 лет колонии.

По решению суда Устинов также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета сроком на три года. При этом Устинов признан виновным и в клевете, однако освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Двое других фигурантов дела - Антон Старк и Иван Бесценный - также признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве, им назначено наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Судом установлено, что Устинов вместе с программистом Старком и журналистом Бесценным занимался распространением компромата на политиков и бизнесменов, после чего за деньги предлагал эти сведения удалить с подконтрольных сайтов и каналов. Устинов был задержан в Екатеринбурге при получении денег от одного из потерпевших.