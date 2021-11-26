В Анапе задержали мужчину, который стрелял в собак из пневматической винтовки

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Стрелявшего по собакам 42-летнего мужчину задержали в Анапе. По данному факту проводится проверка, сообщили в городском отделе МВД России.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе обратилась местная жительница с сообщением о стрельбе по собакам в селе Гай-Кодзор. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение стрелявшего мужчины. Им оказался 42-летний житель села Гай-Кодзор", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что по данному факту полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что стрельбу по двум собакам задержанный вел из пневматической винтовки, которую позже у него изъяли.