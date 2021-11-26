В Череповце противница вакцинации распылила дихлофос в лицо росгвардейцев

ТАСС, 26 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Череповца Вологодской области, которая подозревается в применении насилия в отношении представителей власти. По предварительным данным, женщина распылила в лицо двух росгвардейцев баллончик дихлофоса, сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"В отношении жительницы Череповца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти"). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 ноября в Вологде к областному заксобранию пришла группа людей, выступающих против обязательной вакцинации и ограничительных мер, при этом некоторые нарушали масочный режим. "В связи с этим [нарушениями масочного режима] была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел, тогда одна из посетительниц (46 лет) стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие", - пояснили в пресс-службе СК.

Следователями был изъят использованный баллончик с надписью "Дихлофос", а также записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев. Двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1-й степени. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия. В настоящее время специалисты СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.