СМИ: три человека погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса

БЕЛГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Два ребенка и один взрослый погибли в результате обстрела школьного автобуса в непризнанном Косове. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Сербии.

По его информации, по автобусу, перевозившему учеников в селе Глочане, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли два ученика и водитель автобуса.

Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. Полиция подтвердила факт нападения.

По данным сербского телевидения, на место ЧП выехали следователи.