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Стрельба в США

NBC: три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в США

Полиция задержала одного человека

ТАСС, 27 ноября. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в пятницу днем в торговом центре в американском городе Дарем (штат Северная Каролина). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC.

По его данным, полиция задержала одного человека. Информация о нападавшем, причинах произошедшего и состоянии раненых не приводится.

Местная полиция на своей странице в Twitter написала, что в настоящее время идет эвакуация посетителей торгового центра. Комплекс будет закрыт до завершения расследования.

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