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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Внезапный выброс метана назван возможной причиной взрыва на шахте "Листвяжная"

Следователи намерены изучить работу соответствующих датчиков
© Максим Киселев/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области мог стать внезапный выброс метана.

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Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет. "Сейчас с этим тоже разбираются", - отметил источник.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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