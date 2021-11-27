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В Самарской области задержали исполняющего обязанности гендиректора "Тольяттиазота"

Адвокаты Андрея Бобкова выясняют причины и обстоятельства произошедшего

ТАСС, 27 ноября. Исполняющий обязанности генерального директора "Тольяттиазота" ("ТОАЗ") Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области, передает пресс-служба предприятия.

"Поздно вечером в пятницу, 26.11.2021, в Самарской области сотрудниками правоохранительных органов был задержан исполняющий обязанности генерального директора АО "Корпорация "Тольяттиазот" - управляющей компании публичного акционерного общества "Тольяттиазот" - Андрей Бобков. В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что задержание Бобкова произошло накануне внеочередного собрания акционеров "ТОАЗ", которое инициировал миноритарный акционер предприятия - компания "Уралхим".

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