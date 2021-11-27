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ЧП на шахте "Листвяжная"

В больницах находятся 15 пострадавших на шахте "Листвяжная" спасателей

Пять человек погибли

НОВОКУЗНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

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"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей. Он уточнил, что все они шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал Апальков. Он пояснил, что окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению. "А там концентрация была запредельной", - отметил Апальков.

"Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить", - добавил он.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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