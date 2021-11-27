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ЧП на шахте "Листвяжная"

Обвиняемый по делу шахты "Листвяжная" инспектор Ростехнадзора не согласен со следствием

По словам Вячеслава Семыкина, нельзя говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка шахты

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый по делу о халатности, возбужденному после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, сотрудник Ростехнадзора Вячеслав Семыкин не согласился в суде с доводами следствия о том, что он мог влиять на безопасность на предприятии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Я уже объяснял следователю, я в шахте "Листвяжная" бываю один-два раза в месяц. Я не мог вести постоянный контроль [состояния шахты] с 18 по 25 ноября, 19 ноября я уже был на другой шахте", - сказал Семыкин на заседании.

Он также заявил в суде, что на сегодняшний день нет заключения о том, где именно произошла авария, существует несколько версий. Соответственно, по словам обвиняемого, нельзя говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка шахты. Обвиняемый также выразил в суде соболезнования родственникам погибших.

СК ходатайствует об аресте Семыкина, присутствующий на заседании прокурор ходатайство поддержал. Адвокат настаивает на менее строгой мере пресечения - домашнем аресте или подписке о невыезде.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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