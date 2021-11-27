{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"

Вячеслав Семыкин пробудет под стражей до 26 января 2022 года
Главный государственный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин Стрингер/ТАСС
Описание
Главный государственный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин
© Стрингер/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный суд Кемерова арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, обвиняемого в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте "Листвяжная", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года", - огласил судья.

Обвиняемый не признал вину в инкриминируемых деяниях, ссылаясь на то, что в шахте бывал редко и не имел возможности вести постоянный контроль ее состояния. Он также заявил в суде, что на сегодняшний день нет заключения о том, где именно произошла авария, существует несколько версий. Соответственно, по словам обвиняемого, нельзя говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка шахты.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
Чуприян заявил, что угрозы для жизни спасенного из шахты "Листвяжная" горноспасателя нет
Врио главы ведомства заверил, что после выздоровления Александр Заковряшин продолжит служить в МЧС
Читать полностью