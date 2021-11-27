Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный суд Кемерова арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, обвиняемого в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте "Листвяжная", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года", - огласил судья.

Обвиняемый не признал вину в инкриминируемых деяниях, ссылаясь на то, что в шахте бывал редко и не имел возможности вести постоянный контроль ее состояния. Он также заявил в суде, что на сегодняшний день нет заключения о том, где именно произошла авария, существует несколько версий. Соответственно, по словам обвиняемого, нельзя говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка шахты.