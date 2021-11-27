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Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске

Предварительно, пострадали двое рабочих
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 27 ноября. Двое рабочих, по предварительным данным, пострадали в результате взрывов на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Заводе имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих", - сказал собеседник агентства.

В МЧС информацию подтвердили. 

"09:52 мск, Нижегородская область, ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". По предварительной информации, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков", - сказали в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества, считают в министерстве. На место выехали пожарные подразделения.

По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.

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