Более 120 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Сложные погодные условия стали причиной отключения от электроснабжения более 120 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщили в субботу в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что без электроснабжения остались 93 населенных пункта в Киевской области, 31 - в Черниговской и два - в Кировоградской. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады областных энергетических компаний.

В большинстве регионов Украины 26-27 ноября ожидаются сильные дожди.