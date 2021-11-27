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Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске

Прокуратура начала проверку после пожара на заводе в Дзержинске

С места происшествия госпитализировали двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после пожара с пострадавшими на заводе имени Свердлова в Дзержинске, сообщили в надзорном ведомстве.

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"Прокуратура области организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова". По предварительным данным, 27 ноября в одном из цехов предприятия произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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