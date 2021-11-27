Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе боеприпасов в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Работники, пострадавшие при пожаре на оборонном заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

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"Двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.

Информация о взрывах на заводе, после которых произошел пожар, поступила утром 27 ноября. Площадь возгорания достигла 900 кв. м. На месте работает оперативный штаб для выяснения причин ЧП. Жертв нет, угроза жителям города также отсутствует. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.

На место ЧП вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.