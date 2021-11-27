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Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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Взрыв на заводе Дзержинска произошел в цехе по производству взрывчатки октогена

Пожару присвоили третий ранг сложности
© Георгий Поветкин/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Цех по производству октогена был эпицентром взрывов на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Взрывы произошли в двухэтажном цехе по производству октогена. Произошло его обрушение, и последовал пожар, которому присвоен третий ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 900 кв. м. По информации регионального Минздрава, в результате взрывов на заводе пострадали два человека. Они госпитализированы. Нижегородский губернатор Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим.

Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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