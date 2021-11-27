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Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске
Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
Обновлено 

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

© Георгий Поветкин/ТАСС

На заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября произошло четыре взрыва. Пострадали два человека, они госпитализированы. Что известно о происшествии - в материале ТАСС.

  • В МЧС заявили, что ЧП произошло в 09:52 мск. На заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли взрывы.
  • На месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв. м, сейчас угроза для населения и работников завода отсутствует. Пожару присвоили третий ранг сложности.
  • Цех по производству октогена был эпицентром взрывов, сообщил источник в экстренных службах.
  • Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
  • Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после произошедшего.
  • Роспотребнадзор начал исследования воздуха около завода.
  • На место ЧП вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы ведомства Александром Чуприяном.
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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