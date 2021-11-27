Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

На заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября произошло четыре взрыва. Пострадали два человека, они госпитализированы. Что известно о происшествии - в материале ТАСС.

В МЧС заявили, что ЧП произошло в 09:52 мск. На заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли взрывы.

На месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв. м, сейчас угроза для населения и работников завода отсутствует. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Цех по производству октогена был эпицентром взрывов, сообщил источник в экстренных службах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после произошедшего.

Роспотребнадзор начал исследования воздуха около завода.

На место ЧП вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы ведомства Александром Чуприяном.