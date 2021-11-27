Роспотребнадзор начал исследования воздуха около завода в Дзержинске, где возник пожар

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало лабораторные исследования воздуха в районе жилой застройки, распложенной около завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где возник пожар. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 ноября информации об инциденте на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов", - сказано в сообщении.
Поясняется, что ситуация находится на особом контроле ведомства.