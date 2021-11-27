Роспотребнадзор начал исследования воздуха около завода в Дзержинске, где возник пожар

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало лабораторные исследования воздуха в районе жилой застройки, распложенной около завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где возник пожар. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.