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Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске

Роспотребнадзор начал исследования воздуха около завода в Дзержинске, где возник пожар

Ситуация находится на контроле

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало лабораторные исследования воздуха в районе жилой застройки, распложенной около завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где возник пожар. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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"В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 ноября информации об инциденте на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов", - сказано в сообщении.

Поясняется, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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