Суд арестовал замдиректора кузбасской шахты "Листвяжная" Молоствова

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 января замдиректора шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв, после которого погибли 46 горняков и пятеро спасателей, Андрея Молоствова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать Молоствову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 25 января 2022 года", - огласил судья.

Представитель СК России, ходатайствуя об аресте Молоствова, отметил, что тот ранее приобрел билеты за рубеж, на что обвиняемый пояснил, что собирался с семьей в плановый отпуск на Мальдивы и планировал вернуться 17 декабря. Адвокат замдиректора попросил суд учесть, что Молоствов страдает ишемической болезнью сердца и ранее перенес операцию. Кроме того, его дочь, проживающая в Санкт-Петербурге, готова была внести за него залог. Прокурор поддержал ходатайство об аресте.