Три человека погибли в результате стрельбы в квартире в США

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США). Об этом сообщается в субботу на странице полиции Нэшвилла в Twitter.

"Детективы отдела убийств расследуют причины произошедшей в пятницу в 21:45 в квартире на Торбетт-стрит стрельбы, в результате которой погибли три молодых человека, - говорится в сообщении. - Еще четыре человека, находившиеся в помещении, получили травмы, не угрожающие жизни".

На месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия. Признаков взлома квартиры, где произошел инцидент, не обнаружено.