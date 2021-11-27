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Три человека погибли в результате стрельбы в квартире в США

На месте преступления нашли две единицы огнестрельного оружия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США). Об этом сообщается в субботу на странице полиции Нэшвилла в Twitter.

"Детективы отдела убийств расследуют причины произошедшей в пятницу в 21:45 в квартире на Торбетт-стрит стрельбы, в результате которой погибли три молодых человека, - говорится в сообщении. - Еще четыре человека, находившиеся в помещении, получили травмы, не угрожающие жизни".

На месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия. Признаков взлома квартиры, где произошел инцидент, не обнаружено.

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