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В Армавире из-за ЧП с газом эвакуировали 50 жильцов трехэтажки

Расселение жильцов. по данным МЧС, не требуется

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. 50 жильцов трехэтажного многоквартирного дома эвакуировали 27 ноября в Армавире из-за происшествия с газовым оборудованием, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 11:15 27 ноября от диспетчерской службы МО г. Армавир поступило сообщение о происшествии с газовым оборудованием в трехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Армавир, пер. Кубанский. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 50 человек. Пострадала торцевая стена одной квартиры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "расселение жильцов, предварительно, не требуется". "На месте работают экстренные службы. Для уточнения обстановки на место убыла оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего на месте работают 32 человека, 10 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщается в пресс-релизе.

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