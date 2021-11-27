По факту возгорания на заводе в Дзержинске возбудили уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после возгорания на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

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"По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.