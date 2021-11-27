Ростехнадзор сформирует комиссию по расследованию причин ЧП на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Волжско-Окское управление Ростехнадзора сформирует комиссию по расследованию причин взрывов и пожара на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

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"Руководитель управления и другие представители управления на месте. К вечеру будет сформирована комиссия по расследованию причин", - сказала собеседница агентства.

На место ЧП также вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС Александром Чуприяном.